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В Брянске пройдет фестиваль «Весенняя куролесица»

В Брянске пройдет спортивно-экстремальный фестиваль для лыжников и сноубордистов

Фото: страница «Весенняя куролесица в стране Лапландия» во «ВКонтакте»

В Брянске 3 апреля пройдет спортивно-экстремальный фестиваль «Весенняя куролесица-2022». Об этом сообщает портал «Брянск Today».

Площадкой для мероприятия станет горнолыжный комплекс «Лапландия». Принять участие в фестивале смогут как начинающие, так и профессиональные лыжники и сноубордисты любого возраста.

Главное условие «Весенней куролесицы» — соблюдение дресс-кода. Как пояснили организаторы, участники должны явиться в «сногсшибательном карнавальном образе» и преодолеть трассу необычным способом.

Ранее в марте в Брянске состоялся VII региональный фестиваль «Широкая Масленица», в котором приняли участие 18 детско-юношеских фольклорных коллективов со всей области. В рамках мероприятия также прошли мастер-классы, семинары и творческие встречи с мастерами.

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Мария Гейн
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