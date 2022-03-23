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Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах

Комитет Совфеда одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах РФ за рубежом

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об уголовном наказании за распространение фейков о действиях госорганов России за рубежом. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Речь идет о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры. Ответственность за ложную информацию об их работе за рубежом будет аналогичной той, что уже предусмотрена при распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Максимальный штраф за такое нарушение составит пять миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы — до 15 лет.

22 марта соответствующие поправки об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом приняла Госдума.

Ранее в марте также стало известно, что депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о ВС России. Так, в частности, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

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Евгения Куликова
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