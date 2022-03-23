Гоша Куценко пожаловался на долг в десятки миллионов рублей

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на долг в 24 миллиона рублей

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на долг в 24 миллиона рублей. Об этом он рассказал в программе Пятого канала «Светская хроника».

Артист вспомнил, что в 2006 году он выступил продюсером комедии «Дикари». На производство картины Куценко занял деньги, а также заложил свой загородный особняк. Известно, что только на одну рекламу фильма ушло более одного миллиона долларов. Однако лента не окупилась в прокате и принесла звезде большие убытки. Куценко выкупил свой дом у банка, но остался должен основному кредитору.

По словам 54-летнего актера, сейчас он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы оплатить долг. «Честно говоря, хочу выспаться. Дайте мне еще лет пять поспать, выспаться, отдохнуть на пенсии», — заявил Куценко.

В конце 2021 года Гоша Куценко рассказал, что перестал появляться на Первом канале из-за испорченных отношений с руководством. Артист объяснил, что «не особо любит участвовать в шоу», и после серии отказов от съемок в определенных проектах он стал на канале персоной нон грата.

