Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Московского адвоката отправили в СИЗО за аферу на 62 миллиона рублей

В Москве суд заключил под стражу обвиняемого в хищении 62 млн рублей из банка адвоката

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу, обвиняемую в мошенничестве с целью хищения 62,5 миллиона рублей, которые подлежали конфискации в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По делу, возбужденному 17 марта, вместе с юристом также проходят Сергей Котов, Михаил Нечаев и советник командования воинской части Москвы Ольга Раслина. По версии следствия, они по подложным документам похитили из банковской ячейки наличность в разной валюте на общую сумму 62,5 миллиона рублей, принадлежащих экс-полковнику МВД Евгению Кашматову, осужденному на 11 лет заключения за коррупцию.

Его сбережения несколько раз пытались вынести из ячейки. Адвокат Маргарита Мартиросян представила поддельную доверенность на управление сейфом, за что была осуждена на шесть месяцев. Лыгу задержали сотрудники ФСБ в ее московской квартире. Она не признает своей вины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных
Лавров уличил Запад в воровстве у России
Москвичей предупредили о шторме на выходных
Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале
Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие
Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд
Россия снизит добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.