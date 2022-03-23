Московского адвоката отправили в СИЗО за аферу на 62 миллиона рублей

В Москве суд заключил под стражу обвиняемого в хищении 62 млн рублей из банка адвоката

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу, обвиняемую в мошенничестве с целью хищения 62,5 миллиона рублей, которые подлежали конфискации в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По делу, возбужденному 17 марта, вместе с юристом также проходят Сергей Котов, Михаил Нечаев и советник командования воинской части Москвы Ольга Раслина. По версии следствия, они по подложным документам похитили из банковской ячейки наличность в разной валюте на общую сумму 62,5 миллиона рублей, принадлежащих экс-полковнику МВД Евгению Кашматову, осужденному на 11 лет заключения за коррупцию.

Его сбережения несколько раз пытались вынести из ячейки. Адвокат Маргарита Мартиросян представила поддельную доверенность на управление сейфом, за что была осуждена на шесть месяцев. Лыгу задержали сотрудники ФСБ в ее московской квартире. Она не признает своей вины.