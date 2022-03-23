Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х

Сайт Rooftopsquad.com заплатит 1,2 миллиона рублей добровольцу со стрижкой маллет

Команда портала о мужском стиле и красоте Rooftopsquad.com пообещала заплатить 12 тысяч долларов (более одного миллиона рублей) добровольцу, который согласится сделать модную в 1980-е годы стрижку маллет. Соответствующий материал приводится на одноименном сайте.

Согласно объявлению, на данную позицию разыскивается кандидат любого пола в возрасте от 18 лет, который на должном уровне владеет английским языком и имеет хорошие навыки письма. Отмечается, что одобренному командой претенденту потребуется побрить голову, а затем — отрастить подходящую для стрижки маллет длину волос. Кроме того, после проведенной процедуры ему будет необходимо вести блог на веб-сайте Rooftopsquad.com, рассказывая о жизни с указанной прической и прикрепляя фотоматериалы.

Представители портала отметили, что стрижка маллет, для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, вновь обретает популярность в настоящее время. Однако при этом ее поклонники периодически сталкиваются с негативной реакцией в обществе. «Кажется, во всем мире существует "дискриминация" данной стрижки, поскольку она часто вызывает отрицательные эмоции. Окружающие считают людей с маллетом ленивыми, необразованными или смешными. Так, например, в Иране указанную прическу запретили в 2010 году», — говорится в объявлении.

По этой причине создатели сайта решили выяснить, каким образом можно сохранить подобную прическу в современной культуре. При этом они также пообещали выдать кандидату бонус в размере пяти тысяч долларов (490 тысяч рублей), если он не станет менять прическу по истечении 12-месячного контракта.

В феврале модные редакторы назвали прическу, которая станет трендовой весной 2022 года. Так, в нынешнем сезоне самой модной стрижкой станут различные вариации микси — гибрида маллета (mullet) и пикси. Парикмахер Сал Сальседо из Лос-Анджелесе связывает популярность упомянутой прически с тем, что сейчас женщины предпочитают экспериментировать с собственной внешностью, поэтому многие из них меняют стрижки на более короткие.