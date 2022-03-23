Медведев назвал США пристанищем «впадающих в старческий маразм»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия хочет видеть США сильной и умной страной

Россия желает видеть Соединенные Штаты сильным и умным государством, а не пристанищем тех, кто «постепенно впадает в старческий маразм». Так их назвал зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, Россия хотела бы видеть США ответственной страной, которая выполняет все функции великой державы, а также государством, пытающимся решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран.

«Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран», — заключил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что оппоненты России всегда сами приходили к Москве и просили страну вернуться за стол переговоров, что и происходит сейчас. По его словам, США после «истерических жестов» уходят от «непоколебимых» позиций.