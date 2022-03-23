Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал США пристанищем «впадающих в старческий маразм»

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия хочет видеть США сильной и умной страной

Фото: Yulia Zyryanova / Reuters

Россия желает видеть Соединенные Штаты сильным и умным государством, а не пристанищем тех, кто «постепенно впадает в старческий маразм». Так их назвал зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, Россия хотела бы видеть США ответственной страной, которая выполняет все функции великой державы, а также государством, пытающимся решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран.

«Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран», — заключил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что оппоненты России всегда сами приходили к Москве и просили страну вернуться за стол переговоров, что и происходит сейчас. По его словам, США после «истерических жестов» уходят от «непоколебимых» позиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение ангара с вооружением ВСУ управляемыми ракетами
Россиянам предложили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard
Российским олигархам стало некуда девать деньги
Россиянина осудили на семь лет за нападение с ножом на соседа
Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран
Захарова рассказала о сложностях в переговорах с Украиной
Николас Кейдж объяснил отсутствие продолжения «Сокровища нации»
Названа главная особенность iPhone 15
В МИД КНР оценили вероятность исключения России из «большой двадцатки»
Медведев назвал США пристанищем «впадающих в старческий маразм»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.