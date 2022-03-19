Медведев заявил об уходе США от непоколебимых позиций

Медведев заявил, что оппоненты России сами попросят Москву вернуться за стол переговоров

Оппоненты России всегда сами приходили к Москве и просили страну вернуться за стол переговоров, что и происходит сейчас. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что США после «истерических жестов» уходят от «непоколебимых» позиций. «Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь "инструмент", не пригодный для постоянного использования», — отметил он.

Медведев отметил, что Россия не раз подвергалась санкциям, кризисам, угрозам и политическому давлению. «Я уже не говорю о том, что в отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что антироссийские санкции ударили по благосостоянию жителей США и Европы. Медведев отметил, что ситуация с ценами на энергоносители в западных стран сейчас «запредельно плохая», а их руководство обвиняет в этом Россию. По мнению политика, иностранные компании не хотят терять российский рынок, их вынуждают правительства.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР.