Стилисты назвали модную замену кожаной куртке

Модные редакторы портала Stylist назвали оверсайз-бомберы заменой кожаной куртке

Модные редакторы назвали пришедшую на смену классической кожаной куртке верхнюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте портала Stylist.

Стилисты обратили внимание, что гости прошедших зимой Недель моды массово выходили на публику в оверсайз-бомберах из кожи. По их словам, посетители показов выбирали как монохромные, так и яркие куртки с различными принтами и аппликациями, и сочетали их с коктейльными платьями, мини-юбками, джинсами и брючными костюмами.

По информации издания, в нынешнем сезоне кожаные бомберы появились в ассортименте множества как люксовых, так и массмаркетовых ретейлеров: например, в магазинах House of Sunny, River Island, Bershka и Asos, а также Cos, Aligne Campbell, AllSaints, JW Anderson и других.

В феврале стало известно, что одежда с низкой посадкой, которая была особенно популярна в 2000-х годах, также вернулась в моду в нынешнем сезоне. Направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. Звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.