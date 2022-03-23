Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет

В Финляндии может прекратиться выход газет из-за дефицита печатной бумаги

Фото: Shutterstock

В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет из-за дефицита бумаги, в том числе импортируемой из России. Об этом сообщил порталу телерадиовещания Yle исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.

По его словам, выход печатных изданий может прекратиться в ближайшие недели. Примерно 20 процентов финских газет печатались на российской бумаге. После начала военной операции на Украине импорт бумаги из России прекратился. Холмберг указал, что в прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.

Ранее на таможне в Финляндии задержали десятки яхт. Речь идет о 21 судне, они, предположительно, могут принадлежать российским бизнесменам, против которых Запад ввел санкции, или их компаниям. Если окажется, что яхты принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке их имущества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России
В Крыму захотели национализировать отели украинцев
Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Владимир Конкин пожаловался на угрозы из-за дела об утонувшей дочери
Врач рассказал о связи «мушек» в глазах с неизлечимым заболеванием
В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет
В Британии нашли дешевый способ согреться
Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении
В Союзе журналистов высказались об уголовном деле против Невзорова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.