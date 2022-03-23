В Финляндии может прекратиться выход газет из-за дефицита печатной бумаги

В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет из-за дефицита бумаги, в том числе импортируемой из России. Об этом сообщил порталу телерадиовещания Yle исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.

По его словам, выход печатных изданий может прекратиться в ближайшие недели. Примерно 20 процентов финских газет печатались на российской бумаге. После начала военной операции на Украине импорт бумаги из России прекратился. Холмберг указал, что в прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.

Ранее на таможне в Финляндии задержали десятки яхт. Речь идет о 21 судне, они, предположительно, могут принадлежать российским бизнесменам, против которых Запад ввел санкции, или их компаниям. Если окажется, что яхты принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке их имущества.