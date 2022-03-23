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Появились первые кадры с места убийства семьи в Нижнем Новгороде

СК опубликовал фото с места убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Опубликованы первые кадры с места убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде — фото появились в Telegram-канале областного управления Следственного комитета (СК) России.

На фото видно, что территория вокруг многоэтажки, где произошло убийство, оцеплена, а на месте преступления работают следователи и полицейские.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, утром в среду квартиру пришла няня, своими ключами открыла дверь, обнаружила четыре тела и сообщила об этом в правоохранительные органы. Правоохранители в ходе осмотра выяснили, что следов проникновения или взлома нет, а положение тел указывает на то, что мужчина в ходе ссоры убил всю семью после чего покончил с собой. Его личность установлена, он местный предприниматель. Орудие преступления найдено на месте.

В прокуратуре Нижегородской области «Ленте.ру» сообщили, что ход и результаты процессуальной проверки взяты областным прокурором Андреем Травкиным на личный контроль.

Ранее сообщалось, что в квартире в центре Нижнего Новгорода были обнаружены тела семьи из четырех человек — родителей и двоих детей в возрасте четырех и десяти лет, все со следами насильственной смерти.

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Леонид Микуляк
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