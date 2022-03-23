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В ДНР сообщили о 19 добровольно сложивших оружие военных ВСУ

В Народной милиции заявили, что 19 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

19 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, добровольно сложили оружие девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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Ранее Минобороны России призвало украинских военных и иностранных наемников в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в ответ на гарантии сохранить им жизнь. В ведомстве заявили, что командиры подразделений ДНР и российских Вооруженных сил обеспечат безопасный выход украинских военных в любой район без оружия и боеприпасов.

В ответ на это вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город.

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Алиса Реброва
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