В ДНР сообщили о 19 добровольно сложивших оружие военных ВСУ

В Народной милиции заявили, что 19 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие

19 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, добровольно сложили оружие девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее Минобороны России призвало украинских военных и иностранных наемников в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в ответ на гарантии сохранить им жизнь. В ведомстве заявили, что командиры подразделений ДНР и российских Вооруженных сил обеспечат безопасный выход украинских военных в любой район без оружия и боеприпасов.

В ответ на это вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город.