Российские бизнесмены оценили финансовое положение своих компаний

40% бизнесменов в России назвали плохим финансовое положение компаний в марте 2022 года

Бизнесмены оценили финансовое положение своих компаний в марте 2022 года в рамках всероссийского опроса предпринимателей аналитического центра НАФИ, пишет ТАСС.

Сообщается, что 40 процентов российских бизнесменов назвали финансовое положение плохим. Еще месяц назад этот показатель держался на отметке 22 процента. Известно, что НАФИ опросил 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России.

«Доля тех, кто считает финансовые показатели своего предприятия скорее хорошими, сократилась, хотя и не так резко (с 36 до 25 процентов). Уровень оптимизма в отношении финансового положения собственных компаний зависит от их размера», — пишут аналитики. Так, позитивно оценивает текущую финансовую ситуацию на предприятии в основном средний бизнес (53 процента), представители руководителей малых и микропредприятий менее оптимистичны (28 и 15 процентов). Половина бизнесменов (51 процент) негативно оценивают финансовое будущее своих компаний, 22 процента считают, что оно останется без изменений в течение ближайших трех месяцев, а 27 процентов ждут улучшений.

Заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов рекомендовал предпринимателям «сохранять рациональный взгляд на ситуацию» и приспосабливаться к меняющимся условиям. «Российскому правительству, с другой стороны, важно продолжать выбранный курс по реализации комплексных мер поддержки бизнеса, демонстрировать открытость к диалогу и информировать представителей бизнеса о доступной им господдержке, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации», — резюмировал он.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях роста ключевой ставки. Он сообщил, что Минэкономразвития расширит доступность льготных кредитов для малых и средних предприятий. Льготные программы кредитования министерства и Банка России поддержат один триллион рублей кредитов в секторе МСП.