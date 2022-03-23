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Россиянин зарезал хозяйку квартиры и забрал у нее беспроводные наушники

В Омске 20-летний парень зарезал 52-летнюю женщину, чтобы не платить за аренду квартиры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омске задержали 20-летнего жителя поселка Светлый, подозреваемого в убийстве 52-летней местной жительницы. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По данным ведомства, утром 21 марта он собирался покинуть съемную квартиру на улице Богдана Хмельницкого, не оплатив аренду, однако хозяйка успела застать его и потребовала деньги. Тогда он взял кухонный нож и ударил им женщину в спину, пока та отвернулась, чтобы собрать разбросанные вещи. После этого парень достал из ее сумки две пары беспроводных наушников, 400 рублей наличными и две банковские карты, которыми впоследствии расплатился на 800 рублей в нескольких магазинах.

Тело погибшей вечером этого же дня обнаружил ее супруг, после чего позвонил в полицию. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам в другой съемной квартире недалеко от места убийства. Выяснилось, что около двух недель он не живет дома из-за конфликта с матерью и снимает жилье посуточно. В отношении него возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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