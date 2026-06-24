Samsung рассекретила новый iPhone

The Elec: Samsung выпустила экраны для складного iPhone, который выйдет осенью

Корпорация Samsung начала производство деталей для новых iPhone. Об этом сообщает издание The Elec.

По сведениям источников, подразделение корейского IT-гиганта Samsung Display начало производство первой партии дисплеев для смартфонов Apple. В рамках заказа Samsung выпустит 3 миллиона OLED-панелей, которые будут поставлены Apple до конца года. Все они предназначены для складного смартфона.

В материале уточняется, что, запустив производство, Samsung косвенно раскрыла тот факт, что iPhone Ultra, как называют складной телефон Apple, появится в ближайшие месяцы. Также инсайдеры выяснили, что американский заказчик получит самую передовую OLED-панель под названием M16, которую еще не получал ни один коммерческий партнер корпорации.

«M16 обеспечивает более высокую яркость, более точную цветопередачу, более длительный срок службы и улучшенную энергоэффективность по сравнению с материалами M15 и более ранними поколениями», — уточнили журналисты. В заметке говорится, что Apple предъявляет строгие требования к компонентам для iPhone. Также The Elec удалось узнать, что Samsung Display будет эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для складных iPhone в течение трех лет.

В начале июня издание MacRumors предсказало, что Apple представит складной iPhone, который выйдет только в белом цвете. Стартовая цена гаджета составит 2000 долларов (около 150 тысяч рублей).