Пентагон представил Байдену варианты размещения войск в Европе

Пентагон представил Байдену варианты возможного размещения дополнительных войск в Европе

Американское Министерство обороны представило президенту США Джо Байдену варианты размещения дополнительных войск в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста CNN.

«В преддверии поездки Байдена в Брюссель Пентагон представил Белому дому варианты возможного размещения дополнительных войск США в Восточной Европе», — указывается в сообщении.

Журналист отметила, что в военном ведомстве еще не приняли окончательного решения по данному вопросу. Ожидается, что лидеры НАТО договорятся укрепить позиции альянса на предстоящем саммите.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются посылать войска на Украину. При этом она отметила, что Соединенные Штаты продолжат работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии.