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В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности

В Совбезе Белоруссии заявили о реформировании концепции национальной безопасности

Фото: Андрей Стасевич / РИА Новости

Власти Белоруссии решили пересмотреть концепцию национальной безопасности республики. Об этом заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает Sb.by.

Он заявил, что Совбез в настоящий момент работает над реформированием концепции нацбезопасности, «исходя из появления новых рисков, вызовов и угроз».

«Сегодня вопросы биологической безопасности выходят на передний план, есть некоторые другие вопросы, которые требуют принятия адекватных мер реагирования», — пояснил Вольфович.

Госсекретарь Совбеза отметил, что в ближайшее время обновленную концепцию национальной безопасности представят президенту республики, после чего вынесут на обсуждение Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Ранее Вольфович заявил, что Белоруссию «пытаются втянуть» в боевые действия на Украине. Он подчеркнул, что руководство республики не допустит этого, и указал на то, что его страна «никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир».

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Алевтина Запольская
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