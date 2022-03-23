Сервис PlayStation сломался после обновления

Пользователи PlayStation пожаловались на проблемы с сервисами Sony после обновления

Пользователи консолей PlayStation рассказали о проблемах с сервисами Sony после обновления. Об этом сообщает издание VGC.

Журналисты отметили, что в соцсетях появились многочисленные жалобы геймеров. Владельцы приставок сообщают, что не могут корректно пользоваться фирменным сервисом PlayStation Network. Многие пользователи рассказали, что не смогли получить доступ к оплаченной подписке PS Plus, возникли трудности с запуском определенных сетевых игр.

На момент написания заметки пользователи PlayStation оставили на сайте DownDetector, который мониторит сбои интернет-сервисов, несколько тысяч заявок. В редакции медиа VGC не смогли запустить Gran Turismo 7, Wreckfest, Street Fighter V и Grand Theft Auto Online.

Позже Sony подтвердила факт поломки. Судя по информации на сайте компании, наблюдались проблемы с PlayStation Now. При этом остальные сервисы должны работать корректно.

Журналисты отметили, что неполадки с PlayStation совпали с выходом обновления для консолей PlayStation 4 и 5. Апдейт включал в себя новые функции голосового управления для геймеров из Великобритании и США, а также улучшения пользовательского интерфейса.

23 марта Sony анонсировала появление функции переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) на PlayStation 5. VRR будет добавлена на консоли нового поколения «в ближайшие месяцы».