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Раскрыт минимальный бюджет для покупки жилья под Москвой

Риелторы МИЭЛЬ заявили, что самое дешевое жилье в Подмосковье стоит около миллиона рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Подмосковье стоит примерно один миллион рублей. Минимальный бюджет для покупки недвижимости в регионе раскрыли риелторы агентства МИЭЛЬ в своем исследовании, пишет РБК.

Эксперты заявляют, что наиболее доступным объектом оказалась комната в «двушке» в городе Солнечногорске. Общая площадь всей квартиры составляет 47 квадратных метров, а предлагаемой комнаты — 12,8 квадратных метра. Другим недорогим вариантом стала комната площадью 14,3 квадратных метра в Подольске — она находится в пятикомнатной квартире общей площадью 98 квадратных метров и продается за 1,4 миллиона рублей.

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Замыкает тройку бюджетного жилья комната в «трешке» в городе Фрязино. Площадь помещения — 14 «квадратов» при общем метраже квартиры в 72,2 «квадрата». Владелец планирует выручить от продажи жилой недвижимости 1,5 миллиона рублей.

Аналитики компании ЦИАН подтвердили, что комнату на вторичном рынке Москвы реально приобрести за 1,2-1,5 миллиона рублей. Специалисты добавили, что в ветхом жилом фонде дальнего Подмосковья можно найти объекты дешевле миллиона.

Cамую дешевую квартиру в центре Москвы, по данным агентства Skolkovo Realty, можно купить за 28,7 миллиона рублей. Жилье находится в Таганском районе, а его площадь составляет 62 квадратных метра. Самым дорогим объектом в столице назвали пентхаус площадью 2200 квадратных метров в здании «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» — за него придется заплатить 2,6 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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