Актриса вернула заказ в Asos и случайно оставила в посылке поношенное белье

Британская актриса забыла свое нижнее белье в возвращенной в интернет-магазин Asos посылке

Английская актриса и комик Карла Фримен вернула в интернет-магазин Asos посылку с не подошедшими ей бикини и случайно оставила в пакете свое нижнее белье. На TikTok-видео британки обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах Фримен заявила, что заказала онлайн несколько купальников британского бренда Asos. Однако после примерки выяснилось, что бикини не подходят. Покупательница решила вернуть посылку, аккуратно упаковала и отнесла на почту. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что на ней по-прежнему надето бикини. «Я положила свое нижнее белье в коробку, возвращенную в Asos. Там оказался один из моих любимых бюстгальтеров», — посетовала она.

По словам актрисы, после произошедшего она, поборов неловкость, связалась с продавцом и попросила возвратить ее вещи. Сотрудник интернет-магазина заверил клиентку, что покупатели нередко по ошибке присылают свои вещи, однако среди них еще не было ношенного нижнего белья.

Ролик героини материала набрал около 108 тысяч просмотров за сутки. В комментариях пользователи поделились своим опытом. «Однажды я отправил свои джинсы, но так и не получил их обратно», «Я работаю в отделе возврата (не в Asos). Могу подтвердить, что это случается часто», «Ищите свое нижнее белье в ассортименте Asos», — комментировали юзеры.

Ранее в марте 19-летний студент юридического факультета Тай Кирк заказал обувь в интернете и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье. Англичанин объяснил, что выбрал пару кожаных ботинок стоимостью 100 фунтов стерлингов (13,6 тысячи рублей), однако когда он открыл полученную посылку, то увидел в ней грязные мужские трусы и использованную бумажную салфетку.