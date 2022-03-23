Врач назвала распространенный болезненный симптом после COVID-19

Врач Малиновская завила, что 47% пациентов после коронавируса жалуются на головные боли

После перенесенного коронавируса 47 процентов пациентов жалуются на головную боль. Такой распространенный болезненный симптом после COVID-19 назвала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская, сообщает «Доктор Питер».

«Те, кто был хорошо знаком с головными болями и до коронавирусной инфекции, отмечают изменение характера болей. Они начинают возникать чаще, становятся более интенсивными», — рассказала Малиновская.

По ее словам, головные боли начинают мучать людей каждый день, болезненные ощущения похожи на мигрень и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к звукам, свету и запахам. Помимо этого, пациенты жалуются на боль, которая охватывает голову целиком или сосредоточена только с одной стороны, рассказала врач.

Она добавила, что болезненный симптом после перенесенной болезни, согласно накопленной статистике, исчезает через пару месяцев после выздоровления и не требует специфического лечения. При этом у каждого девятого переболевшего головные боли фиксируются в течение полугода.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о более редких проявлениях постковидного синдрома у тех, кто заразился омикрон-штаммом. По ее словам, среди жалоб пациентов можно выделить слабость, ухудшение памяти и головокружения.