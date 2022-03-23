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Песков ответил на вопрос о новых данных по потерям России на Украине

Минобороны России предоставит новые данные по потерям на Украине, когда сочтет нужным

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Минобороны России предоставит новую информацию по потерям страны в ходе спецоперации на Украине, когда сочтет нужным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, один раз была предоставлена информация Министерства обороны [о потерях]. Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», — сказал Песков. По его словам, российская спецоперации проводится в строгом соответствии с планами и задачами.

Пресс-секретарь главы государства также переадресовал в министерство вопрос об обмене пленными. «По обмену пленными лучше в министерство обороны, это их вопрос и их прерогатива, все что касается непосредственно проведения специальной военной операции», — ответил Песков.

В начале марта Минобороны впервые раскрыло потери, которые понесли российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. По данным ведомства, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, также ранены более полутора тысяч.

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Варвара Кошечкина
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