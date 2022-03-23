Грузовое судно с экипажем затонуло у берегов Тайваня

Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige затонуло у берегов Тайваня

В международных водах недалеко от порта города Тайчжун на Тайване затонуло грузовое судно, зарегистрированное в Монголии. Об этом сообщает РИА Новости.

На момент ЧП на борту корабля Prestige находилось восемь членов экипажа, в том числе семь граждан Индонезии и один житель Тайваня. Затопление произошло в 90 километрах от берега после того, как судно накренилось вправо. В результате происшествия один член экипажа пропал без вести. В связи с произошедшим морские власти Тайваня рекомендовали судам избегать соответствующий район.

В ходе спасательной операции индонезийцев доставили в безопасное место вертолетами после того, как проходившее вблизи японское грузовое судно спасло пятерых из них. Среди них пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого было восемь человек, затонуло у берегов японского острова Танэгасима. Уточняется, что причиной затопления стал пожар. В результате происшествия четверо считаются пропавшими без вести.