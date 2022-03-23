Названо количество работников в простое после ухода компаний из России

Вице-спикер Совфеда Карелова: в России почти 96 тысяч работников находятся в простое

После ухода иностранных компаний из России почти 96 тысяч работников оказались в простое. Такое количество назвала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, ее цитирует ТАСС.

«По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находится 95 865 человек», — объяснила она.

По словам парламентария, наибольшее число таких случаев зафиксировали в Москве, Самарской, Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге. В подобных условиях, подчеркнула Карелова, необходимо принимать оперативные меры. Уже сейчас в стране началась перестройка механизмов на рынке труда.

Вице-спикер рассказала, что власти России расширяют действующие меры поддержки граждан, а также занимаются разработкой новых. На поддержку рынка труда правительство выделило более 39 миллиардов рублей из резервного фонда, подобные меры охватят более 600 тысяч человек.

Ранее главы регионов рассказали, как и в каких сферах будут организовывать импортозамещение. Например, в Калининградской области при поддержке губернатора Антона Алиханова были расширены площади тепличных комплексов, круглогодично обеспечивающих жителей региона овощами.