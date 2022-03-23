Девушка много лет стеснялась родимого пятна и нашла способ решить проблему

Девушка сделала тату вокруг родимого пятна и перестала стесняться носить открытую одежду

Коуч Куинн Макмиллиан много лет стеснялась родимого пятна и нашла способ решить проблему, сделав вокруг него татуировку. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах коуч по холистическому здоровью (альтернативное течение медицины, направленное на целостное лечение человека) показала выполненный на задней части бедра рисунок в виде цветка, в центре которого расположено родимое пятно. Девушка рассказала, что в течение длительного времени не решалась носить открывающую ноги одежду из-за своей особенности. Однако татуировка изменила ее жизнь: по словам Макмиллиан, она перестала стесняться своего тела и начала подбирать наряды, которые ей нравятся.

«Раньше я так стеснялась своего родимого пятна, что никогда не носила шорты, но потом мне стало все равно, и я превратила его в подсолнух. Теперь это моя любимая татуировка и любимая часть меня самой», — призналась она.

Ранее в марте обладатель 200 тату на теле залил пигментом глаза и назвал причину своего выбора. По словам младшего менеджера американской пиццерии Сорена Лоренсона, он мечтал об этом много лет. «Это было мечтой всей моей жизни, поскольку я с детства постоянно рисовал персонажей с черными глазами или глазами без зрачков. Я очень доволен своим внешним видом, когда смотрю в зеркало», — объяснил свой выбор 28-летний мужчина.