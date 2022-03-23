В ДНР рассказали о блокировании ротации украинских войск

Пушилин заявил, что силы ДНР и России лишили ВСУ возможности проводить ротацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены возможности проводить ротацию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По словам главы республики, подразделения двигаются и противник несет серьезные потери. Пушилин утверждает, что силы ДНР и Вооруженные силы (ВС) России заблокировали для украинских войск возможность подвозить боекомплекты, продовольствие, совершать какую-либо ротацию и восполнять подразделения.

Спецоперация, отметил глава ДНР, продвигается «с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану».

22 марта Пушилин сообщил, что 36-я бригада морской пехоты ВСУ была полностью разгромлена. Это, считает он, должно упростить для подразделений ДНР и российских войск продвижение по отдельным районам Мариуполя.

Народная милиция ДНР ранее также заявляла о «полной денацификации» 36-й бригады. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.