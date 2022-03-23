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В ДНР рассказали о блокировании ротации украинских войск

Пушилин заявил, что силы ДНР и России лишили ВСУ возможности проводить ротацию

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены возможности проводить ротацию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По словам главы республики, подразделения двигаются и противник несет серьезные потери. Пушилин утверждает, что силы ДНР и Вооруженные силы (ВС) России заблокировали для украинских войск возможность подвозить боекомплекты, продовольствие, совершать какую-либо ротацию и восполнять подразделения.

Спецоперация, отметил глава ДНР, продвигается «с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану».

22 марта Пушилин сообщил, что 36-я бригада морской пехоты ВСУ была полностью разгромлена. Это, считает он, должно упростить для подразделений ДНР и российских войск продвижение по отдельным районам Мариуполя.

Народная милиция ДНР ранее также заявляла о «полной денацификации» 36-й бригады. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

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Алевтина Запольская
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