Сбер начал прием заявок по программе поддержки системообразующих предприятий

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий, согласно постановлению правительства № 393 от 17 марта 2022 года. Об этом говорится в сообщении Сбера.

За несколько дней в банк поступило около 150 заявок на сумму 400 миллиардов рублей от предприятий крупного и среднего бизнеса. Первые кредиты по программе Сбер планирует выдать клиентам уже на следующей неделе.

По условиям программы получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных Правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11 процентов годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и другое.