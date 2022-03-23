Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер начал прием заявок по программе поддержки системообразующих предприятий

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий, согласно постановлению правительства № 393 от 17 марта 2022 года. Об этом говорится в сообщении Сбера.

За несколько дней в банк поступило около 150 заявок на сумму 400 миллиардов рублей от предприятий крупного и среднего бизнеса. Первые кредиты по программе Сбер планирует выдать клиентам уже на следующей неделе.

По условиям программы получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных Правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11 процентов годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и другое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд
Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность
Министр спорта России оценил возможность снижения зарплат атлетам
Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта
Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита
Приезжие организовали типографию для изготовления фальшивых паспортов в Москве
В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках
Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»
Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.