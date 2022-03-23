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Бывшего начальника лаборатории судебной экспертизы осудят за взятку и шантаж

На Кубани экс-начальник лаборатории Минюста отобрал у подчиненных премии на 220 тыс. руб.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Кубани экс-начальник краснодарской лаборатории судебных экспертиз Минюста России предстанет перед судом за мелкое взяточничество, превышение полномочий и шантаж. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре и декабре 2020 года начальник лаборатории потребовал у четырех подчиненных отдать ему часть премии якобы потому, что их размер был завышен. Таким образом экс-начальник получил от них 220 тысяч рублей. Также начальник шантажировал экспертов лаборатории и запрещал им излагать свои выводы при проведении товароведческой экспертизы. Помимо этого, в октябре 2020 года он и его заместитель получили от заказчика взятки в размере пяти тысяч рублей за составление документа в сокращенные сроки.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. На время следствия экс-начальника поместили в СИЗО.

18 марта сообщалось, что ФСБ заподозрила полицейского следователя из Екатеринбурга во взятках.

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Елизавета Новикова
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