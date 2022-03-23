Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Шри-Ланке

Стоимость недельного тура на Шри-Ланку для двух туристов стартует от 89,5 тысячи рублей

Эксперты туриндустрии раскрыли оптимальную стоимость туров на Шри-Ланку после возобновления авиакомпанией «Аэрофлот» полетов в азиатскую страну — цены на путевки начинаются от 89,5 тысячи рублей на двоих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки», — заявили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Так, минимальная стоимость недельного отдыха на курорте Хиккадува с проживанием в отеле категории две звезды без питания для двух российских путешественников начинается от 89,5 тысячи рублей. В компании Fun&Sun цены на шестидневные путевки с перелетом на регулярных рейсах стартуют от 137 тысяч рублей на двоих с размещением в пятизвездочной гостинице.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также уточнили, что самолеты «Аэрофота» будут вылетать из Москвы в 23:30, а прибывать в Коломбо — в 10:50 по местному времени по средам, пятницам и субботам. Стоимость такого перелета обойдется одному пассажиру от 32 тысяч рублей. Перелет в обе стороны в апреле с включенным багажом (до 23 килограммов) обойдется в 67-68 тысяч рублей на одного.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля авиаперевозчик «Аэрофлот» запустит рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. В компании уточнили, что отправиться в азиатскую страну отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А330.