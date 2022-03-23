На Сахалине полицейские уличили шестерых россиян в дискредитации ВС России

На Сахалине суд оштрафовал четверых россиян на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС России

В Сахалинской области полицейские уличили шестерых граждан в дискредитации использования Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Четверых россиян суд признаны виновными в совершении правонарушения и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Материалы еще двух сахалинцев находятся в судах.

Ранее в Москве суд впервые арестовал мужчину за распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Он будет находиться под стражей до 16 мая. В суде уточнили, что задержанный — техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

В начале марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием стал штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.