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Живущая в Словении россиянка рассказала об отношении европейцев к русским

Подруга российской путешественницы рассказала, что ни разу не сталкивалась с негативом

Фото: Unsplash

Российская путешественница, чья подруга почти год живет в Словении, рассказала с ее слов о том, как в Европе изменилось отношение к русским. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь подруга отметила, что местные жители стали активно интересоваться русскими. Девушка призналась, что если раньше словенцы не обращали на них никакого внимания, то сейчас они первыми завязывают разговор и спрашивают, по каким причинам они покинули Россию. Кроме того, европейцы предлагают помощь.

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«Ни разу не столкнулась с негативом, озлобленностью или хейтом в адрес русских, нам, как и любым другим приезжим, и рады, и не рады одновременно. Понятно ведь, если приезжаешь как турист, то намерен тратить деньги, то есть пополняешь государственную казну. Если же приехал на заработки, то создаешь конкуренцию, но и здесь нет ярко-выраженного негатива, все относятся с добром», — призналась подруга путешественницы.

Тем не менее, приятельница россиянки добавила, что иногда ей встречались объявления об аренде квартир с пометкой, что русским, украинцам и белорусам жилье не сдается. Собеседница связала это с единичными случаями и личными причинами арендодателей.

Ранее в марте часто путешествующий россиянин, который в настоящее время застрял в Эквадоре, описал отношение иностранцев к русским туристам словами «яркого негатива нет». Турист считает, что местные жители не сильно интересуются происходящим на его родине, так как Латинская Америка слишком далеко расположена от России.

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Дарья Рыбак
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