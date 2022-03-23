Смотровая площадка откроется в Казани 26 марта

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется в столице Татарстана 26 марта

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется в столице Татарстана 26 марта в тестовом режиме. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, в нынешнем году площадку, расположенную в Казани на высоте 32 метров, решили открыть на две недели раньше привычной даты — в преддверии весенних школьных каникул. Отмечается, что до 1 мая вход будет открыт каждый день с 10 утра до 20 часов вечера, после чего работа объекта будет продлена.

Пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева в беседе с журналистами уточнила, что дети до семи лет имеют право на бесплатное посещение достопримечательности. Помимо этого, бесплатно на площадку могут пройти льготные категории граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Известно, что в 2021 году смотровую площадку в общей сложности посетили 184 тысячи человек.

Ранее в появилась информация о том, что в 2022 году в Екатеринбурге начнется реконструкция цирка — после капитального ремонта на его крыше откроется смотровая площадка. Так, на проект выделят 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.