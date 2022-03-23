Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Не отреагировавший на вызов об избиении российский полицейский получил срок

В Ростовской области области полицейский получил срок за халатность, повлекшую смерть

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ростовской области не отреагировавший на вызов российский полицейский получил два года условно. Об этом в среду, 23 марта, сообщает «Ъ».

Как установил Зимовниковский районный суд, 1 января 2021 года в полицию позвонила девочка, которая рассказала, что отец избивает ее мать. Она упомянула, что мужчина сжимает в руке нож. Однако участковый уполномоченный Александр Кисаров не стал передавать информацию в дежурную часть и сам на место происшествия не прибыл. В результате женщина скончалась от полученных ножевых ранений.

Следственный комитет России завел в отношении Кисарова уголовное дело по статье 293 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК РФ.

21 февраля сообщалось, что в Кабардино-Балкарии суд вынес приговор сотруднику полиции, чей друг случайно погиб от пули из табельного пистолета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола
Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов
Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х
Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта
Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области
В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
У России захотели забрать более 500 самолетов
Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли
Названо количество работников в простое после ухода компаний из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.