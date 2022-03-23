Не отреагировавший на вызов об избиении российский полицейский получил срок

В Ростовской области области полицейский получил срок за халатность, повлекшую смерть

В Ростовской области не отреагировавший на вызов российский полицейский получил два года условно. Об этом в среду, 23 марта, сообщает «Ъ».

Как установил Зимовниковский районный суд, 1 января 2021 года в полицию позвонила девочка, которая рассказала, что отец избивает ее мать. Она упомянула, что мужчина сжимает в руке нож. Однако участковый уполномоченный Александр Кисаров не стал передавать информацию в дежурную часть и сам на место происшествия не прибыл. В результате женщина скончалась от полученных ножевых ранений.

Следственный комитет России завел в отношении Кисарова уголовное дело по статье 293 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК РФ.

21 февраля сообщалось, что в Кабардино-Балкарии суд вынес приговор сотруднику полиции, чей друг случайно погиб от пули из табельного пистолета.