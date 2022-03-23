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Организация спутниковой метеорологии EUMETSAT приостановит работу в России

Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT завершит деятельность в РФ

Фото: Andreas Arnold / Global Look Press

Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT приостановит свою деятельность на территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что завершить работу в РФ решили на совете государств-членов организации. Так, будет приостановлено действие всех лицензий российских пользователей и двустороннее соглашение о сотрудничестве с главным метеорологическим агентством России. О причинах такого решения, как и том, на какой срок будет остановлена деятельность, пока неизвестно.

EUMETSAT является межправительственной организацией, которая занимается запуском и эксплуатацией спутников, мониторингом климатических изменений на планете, а также предоставляет цифровые данные о погоде конечным потребителям.

Ранее стало известно, что американская нефтесервисная компания Halliburton завершит свою деятельность в России. В компании заявили, что соблюдают санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. По мере свертывания оставшихся операций на территории РФ они планируют уделить первоочередное внимание безопасности и надежности.

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Марина Совина
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