На Украине завели дело из-за отъезда бизнесменов с крупной суммой денег

ГБР Украины возбудило уголовное дело из-за отъезда за границу Игоря и Григория Суркисов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело из-за отъезда за границу бизнесменов Игоря и Григория Суркисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено в отношении инспекторов Закарпатской таможни, которые пропустили их без проверки и декларирования вывозимых денег. Инцидент случился 26 февраля. Суркисы покинули страну на автомобилях.

«По предварительным данным, на таможне в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну крупные суммы наличных», — отметили в ГБР.

Игорь Суркис является президентом киевского футбольного клуба «Динамо».