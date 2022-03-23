Швеция поставит Украине пять тысяч противотанковых гранатометов

Министр обороны Швеции сообщил о поставке Украине еще пяти тысяч гранатометов

Швеция поставит Украине еще пять тысяч одноразовых противотанковых гранатометов, заявил министр обороны Петер Хультквист. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Стокгольм считает крайне важным активно поддерживать Украину. Финансовый комитет парламента в ближайшее время одобрит новую поставку оружия.

27 февраля шведское правительство объявило, что поставит Украине 135 тысяч полевых пайков, по 5 тысяч касок, бронежилетов и одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86. Общая стоимость поставки превышает 413 миллионов крон (43,5 миллиона долларов). В фонд Центрального банка Украины для поддержки ее армии направлено дополнительно 500 миллионов крон.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.