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Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram

Более шести тысяч человек сообщили о сбое в работе Telegram в России на Downdetector

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более шести тысяч человек сообщили о сбое в работе Telegram в России. Как сообщает портал Downdetector, на неполадки в работе мессенджера пожаловались пользователи как из России, так и из других государств.

В числе государств, жители которых столкнулись с проблемами, оказались Россия и Узбекистан, отдельные сигналы о плохой работе мессенджера поступают также из Польши, Германии и ряда других европейских стран. Значительная часть российских пользователей, у которых не работает Telegram, находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Подавляющее большинство (71 процент) тех, кто столкнулся с неполадками, сообщили об ошибке подключения сервера. Каждый пятый пользователь не может зайти в приложение, оставшиеся 9 процентов говорят о проблемах с получением сообщений.

Ранее стало известно о том, что Telegram за первые две недели марта впервые обошел WhatsApp по популярности среди россиян. Его доля в объеме трафика увеличилась на 15 процентов, достигнув 63 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

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Артур Галеев
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