Захарова заявила о сложностях диалога с Украиной из-за «методичек» и указаний США

Сложности в процессе диалога с Украиной по вопросам мирного урегулирования возникают из-за следования Киевом «методичкам» и указаниям США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Когда люди только делают вид, что представляют [на переговорах] свою сторону и народ, а на самом деле зачитывают те методички и материалы, которые им приносят, пишут и подкидывают [из США], какой здесь может быть диалог? Он даже может быть, но он не приведет к искомому результату», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что все восемь лет с момента установления новой власти, гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины была Россия, которая в «ручном режиме призывала всех, кто взял на себя перед Украиной обязательства, международное сообщество, помогать выстраивать ей демократическое будущее».

Ранее Захарова заявила, что диалог по мирному договору с Японией невозможен из-за политики Токио. «Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», — сказала дипломат.

