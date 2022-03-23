Главе союза десантников Урала предъявили новое обвинение

Председателю союза десантников Урала Тетерину предъявили новое обвинение

Следователи предъявили новое обвинение председателю Свердловского отделения «Союза десантников России» Евгению Тетерину, арестованному по обвинению в коррупции. Об этом в среду, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Бушухина.

По словам защитника, ему вменяют посредничество в передаче взятки в размере трех миллионов рублей неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении двоих его знакомых. При этом Бушухин уточнил, что у его подзащитного есть алиби: в тот момент он находился в Краснодарском крае.

Адвокат добавил, что сумма, которая фигурирует в деле, не является взяткой, так как это часть возвращенного долга. Из нее миллион рублей секретарь обвиняемого отдала взаймы его знакомому, а остальные деньги впоследствии были потрачены на издательство книг.

18 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки. Сам он категорически отрицает свою вину. В суде десантник заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.

Тетерин участвовал в боевых операциях, имеет награды, среди которых есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».