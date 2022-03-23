Володин счел историческим решением отказ от расчетов за газ в долларах и евро

Спикер Госдумы Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим

Решение президента России Владимира Путина об отказе от расчетов за газ в долларах и евро является историческим, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что без отказа от расчетов в валюте невозможно стать экономически суверенным государством.

Володин подчеркнул, что сейчас сделан серьезный шаг по дедолларизации российской экономики.

Накануне президент России поручил перевести оплату поставляемого природного газа в рубли.

Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, разъяснил Путин.

Глава государства по этой причине поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.