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Володин счел историческим решением отказ от расчетов за газ в долларах и евро

Спикер Госдумы Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Решение президента России Владимира Путина об отказе от расчетов за газ в долларах и евро является историческим, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что без отказа от расчетов в валюте невозможно стать экономически суверенным государством.

Володин подчеркнул, что сейчас сделан серьезный шаг по дедолларизации российской экономики.

Накануне президент России поручил перевести оплату поставляемого природного газа в рубли.

Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, разъяснил Путин.

Глава государства по этой причине поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

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Анна Щербакова
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