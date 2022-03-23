Кайли Дженнер впервые показала детскую сына
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер впервые показала детскую комнату своего сына от рэпера Тревиса Скотта. Звезда опубликовала на YouTube видео, где провела экскурсию по спальне ребенка — в ней есть плюшевый медведь от знаменитого дома моды и роскошная колыбель.
Комната оформлена в белых тонах. Внутри находятся полки с игрушками и детскими книгами, небольшой диван и гардеробная со множеством брендовых кроссовок, в том числе парой Air Jordan из коллаборации отца мальчика. Посередине спальни стоит колыбель от Nursery Works за 10 тысяч долларов, а среди игрушек есть медведь с монограммой французского дома моды Louis Vuitton.
Дженнер родила сына 2 февраля. Вскоре после этого бизнесвумен рассекретила его имя — Вулф Вебстер. В марте звезда сообщила, что переименовала ребенка — по ее словам, «Волк» мальчику совсем не подходит. Новое имя Кайли предпочла оставить в тайне.
Ранее детскую своего ребенка показала беременная жена российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия. Спальня будущей дочери пары располагается на втором этаже особняка. Благодаря многочисленным окнам помещение светлое, а стены оформлены в розовом цвете. По словам Валерии, ремонт не закончен — позже в комнате появится расписанная вручную мебель голубого цвета.