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Среда обитания

Кайли Дженнер впервые показала детскую сына

Кайли Дженнер показала детскую сына с колыбелью за 10 тысяч долларов

Кадр: Kylie Jenner / YouTube

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер впервые показала детскую комнату своего сына от рэпера Тревиса Скотта. Звезда опубликовала на YouTube видео, где провела экскурсию по спальне ребенка — в ней есть плюшевый медведь от знаменитого дома моды и роскошная колыбель.

Комната оформлена в белых тонах. Внутри находятся полки с игрушками и детскими книгами, небольшой диван и гардеробная со множеством брендовых кроссовок, в том числе парой Air Jordan из коллаборации отца мальчика. Посередине спальни стоит колыбель от Nursery Works за 10 тысяч долларов, а среди игрушек есть медведь с монограммой французского дома моды Louis Vuitton.

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Дженнер родила сына 2 февраля. Вскоре после этого бизнесвумен рассекретила его имя — Вулф Вебстер. В марте звезда сообщила, что переименовала ребенка — по ее словам, «Волк» мальчику совсем не подходит. Новое имя Кайли предпочла оставить в тайне.

Ранее детскую своего ребенка показала беременная жена российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия. Спальня будущей дочери пары располагается на втором этаже особняка. Благодаря многочисленным окнам помещение светлое, а стены оформлены в розовом цвете. По словам Валерии, ремонт не закончен — позже в комнате появится расписанная вручную мебель голубого цвета.

Александра Качан
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