Российский школьник избил продавщицу из-за четырех тысяч рублей

Избиение школьником продавщицы в Свердловской области попало на видео

В селе Байкалово, которое находится в Свердловской области, российский школьник избил продавщицу ради выручки в кассе суммой чуть более четырех тысяч рублей. Видео с моментом нападения опубликовал e1.ru.

На кадрах видно, как неизвестный, стоя сзади женщины, валит ее на пол и начинает избивать предметом, похожим на молоток. При этом он также наносил по жертве удары ногами.

«На данный момент известно, что в селе Байкалово в служебном помещении магазина пострадала женщина 1976 года рождения. Именно она подверглась нападению на тот момент со стороны неизвестного, который металлическим предметом нанес ей удар по голове», — заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что после избиения подросток украл из кассы магазина чуть более четырех тысяч рублей, несколько пачек сигарет и сотовый телефон. Знакомый нападавшего в этот момент стоял около входа в магазин. Подозреваемого в нападении удалось поймать — им оказался школьник 2007 года рождения, стоящий на учете в службе по делам несовершеннолетних ОВД с октября 2021 года.

Второго подозреваемого 2006 года рождения также удалось установить. Оба признали свою вину.

«Женщину пришлось доставить в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы"», — добавил Горелых.

Ранее в сибирском городе Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо. Мужчина попытался отбить удары, но продавщица начала избивать его еще сильнее.