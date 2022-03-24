Гарри Стайлс вновь снялся в женской одежде для обложки альбома

Певец Гарри Стайлс снялся в женской блузке и джинсах Molly Goddard для обложки альбома

Британский певец и актер Гарри Стайлс вновь снялся в традиционно женской одежде для обложки своего нового альбома Harry’s House, релиз которого запланирован на 20 мая. Снимок он опубликовал в Twitter.

Поп-исполнителя сфотографировали в комнате в белой блузке с короткими рукавами, на которую нанесен принт в виде голубых полос, и широких джинсах с заниженной посадкой. В качестве обуви стилист знаменитости выбрал балетки в тон. Известно, что наряд Стайлса полностью состоит из вещей бренда Molly Goddard, представленных в коллекции весна-лето 2022.

Публикация певца набрала более 900 тысяч лайков и 111 тысяч комментариев, в которых поклонники восхищались внешним видом Стайлса. «Шикарен», «Наконец-то!», «Я в шоке», «Восхищаюсь стилем Гарри», — высказывались фанаты.

В ноябре 2021 года Гарри Стайлс стал первым мужчиной в платье на обложке Vogue и вывел из себя читателей. Поп-исполнитель принял участие в фотосессии, выбрав в качестве наряда платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.