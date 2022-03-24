Директора российской аптеки задержали за незаконную продажу лекарств

Во Владивостоке директора аптеки задержали за продажу препарата «Лирика» наркоманам

Во Владивостоке возбудили дело в отношении директора аптеки, подозреваемого в незаконной торговле сильнодействующими лекарствами. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает «МВД Медиа».

По данным издания, он без рецептов продавал препарат «Лирика» людям с наркотической зависимостью, при этом деньги шли мимо кассы. Один блистер стоил около 4000 рублей, что превышало рыночную стоимость в десятки раз.

Мужчину задержали полицейские при силовой поддержке бойцов «Грома». На время следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

23 марта сообщалось, что на Ставрополье главврачей двух российских больниц арестовали за миллионные взятки от бизнесмена.