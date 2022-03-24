Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Белгородской области произошло несколько взрывов

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в приграничном селе Журавлевка
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе в Белгородской области Журавлевка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину», — написал он.

Также он сообщил, что три человека получили ранения во время разрыва снаряда. Один из них получил амбулаторную помощь, другие были госпитализированы.

23 марта Гладков сообщил, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали люди. Для безопасности жителей в населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Renault приостановила работу в России
Сын Вуди Аллена купил дом у звезды «Классного мюзикла»
Российский врач назвал полезные для легких привычки
Россияне скупили месячный запас лекарств
МИД Австралии оценил вероятность высылки российских дипломатов
Стало известно местонахождение оказавшегося под завалами шахтера в Кузбассе
Канадская журналистка обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
В ДНР заявили о выпущенных украинскими войсками восьми снарядах
Аналитик назвал условия для падения курса доллара
Россиянка рискнула полететь в Турцию и раскрыла актуальную обстановку на курорте
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.