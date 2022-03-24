В Белгородской области произошло несколько взрывов

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в приграничном селе Журавлевка

Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе в Белгородской области Журавлевка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину», — написал он.

Также он сообщил, что три человека получили ранения во время разрыва снаряда. Один из них получил амбулаторную помощь, другие были госпитализированы.

23 марта Гладков сообщил, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали люди. Для безопасности жителей в населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.