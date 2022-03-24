Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В кортеж Байдена кинули бутылку

В Бельгии пьяный мужчина бросил стеклянную бутылку в кортеж президента США Байдена

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Пьяный мужчина в Бельгии бросил стеклянную бутылку в сторону кортежа президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция подтвердила инцидент. «Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», — рассказали правоохранители.

23 марта президент США Джо Байден прибыл в Брюссель, где встретится с лидерами других стран-участниц НАТО. Байден поучаствует во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в очном формате. Ожидается, что к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Скотт Беннетт назвал цель визита политика в страны ЕС. По его словам, в ходе визита в Европу американский лидер будет пытаться склонить европейских лидеров на свою сторону. По его мнению, европейские политики на данный момент переосмысливают отношения с Вашингтоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США ввели новые санкции против России
В России высказались о судьбе YouTube после разблокировки канала советского кино
Россия вышлет черногорского дипломата
Захарова оценила возможный запрет на заход в порты Латвии российским кораблям
Российские миллиардеры стали богаче
Блогерша показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера
Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского
НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса
Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров
На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.