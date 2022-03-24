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Предсказан срок открытия Китая для российских туристов

Директор «Турпомощи» Осауленко считает, что россияне отправятся в Китай к середине года

Фото: Unsplash

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что российские туристы смогут полететь в Китай уже к середине этого года. Такой срок он назвал в беседе с «Интерфаксом».

По словам Осауленко, после отмены ковидных ограничений, следующим шагом может стать возобновление международного туристического потока. При этом эксперт предсказал, что к середине года для китайских туристов также вероятно откроется возможность отправиться в путешествие в Россию.

«Мы видим достаточно серьезную активизацию наших коллег в туристской сфере. Сейчас формируются площадки, на которых в преддверии открытия международного туристского сообщения будут обсуждаться те цели и задачи, которые будут ставиться на этот год, для того, чтобы полноценно и как можно быстрее восстановить турпотоки», — добавил директор «Турпомощи».

Ранее сообщалось, что Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с двумя странами. Планируется, что с понедельника возобновятся полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые будут осуществляться один раз в неделю. Также ожидается восстановление авиасообщения с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

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Дарья Рыбак
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