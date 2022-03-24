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Нурмагомедов призвал к бойкоту бойца UFC

Хабиб Нурмагомедов вступился за Хорхе Масвидаля и призвал к бойкоту бойца UFC Ковингтона

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на драку между американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

32-летний Нурмагомедов вступился за Масвидаля, который был арестован после драки с Ковингтоном. Оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и уже встречались друг с другом под эгидой промоушена.

Нурмагомедов осудил Ковингтона за то, что тот обратился в полицию, что привело к аресту Масвидаля, а также раскритиковал американца за оскорбление детей оппонента, что, по мнению россиянина, и привело к драке. «Никто не имеет права так говорить о чьей-то семье. Если вы идете по этому пути — надо быть готовым отвечать за слова», — добавил россиянин. Он призвал других бойцов UFC бойкотировать Ковингтона и отказаться от поединков с ним.

Ранее 24 марта стало известно, что Масвидалю может грозить 15 лет тюремного заключения за драку с Ковингтоном. Американцу предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью.

Николай Костюков
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