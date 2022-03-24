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Байден заявил о реальной угрозе дефицита продовольствия

Байден заявил, что угроза дефицита продовольствия реальна из-за ситуации на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Kappeler/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что угроза дефицита продовольствия реальна из-за ситуации на Украине и введенных антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские», — подчеркнул американский лидер.

Байден также назвал Украину и Россию «хлебницей Европы» и отметил, что вопрос продовольственной безопасности обсуждался с коллегами на встрече Группы семи. Глава государства дал понять, что США и Канада намерены содействовать минимизации последствий украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о санкциях США и Евросоюза, отметил, что «в качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые, и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком».

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Марина Совина
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