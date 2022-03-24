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Аналитик назвал условия для падения курса доллара

Аналитик Карпунин заявил, что курс доллара может упасть при продаже выручки экспортеров

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал условия для падения курса доллара. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, падение курса доллара может произойти при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты.

Аналитик добавил, что в пользу рубля также могут сыграть обвал импорта и уменьшение числа поездок граждан РФ за рубеж, поскольку это уменьшит спрос на иностранную валюту у россиян. По мнению эксперта, доллар может упасть до 90-95 рублей.

23 марта по итогам валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару. К закрытию курс доллара снизился на 5,61 процента, до 97,73 рубля, евро — до 108,01 рубля (минус 5,66 процента). Это стало реакцией на заявление президента России Владимира Путина об отказе от оплаты иностранными валютами товаров, поступающих в РФ со стороны США и Евросоюза. При этом, согласно заявлению, оплата экспортируемого газа в страны, признанные недружественными, переводится в рубли.

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Марина Совина
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