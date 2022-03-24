Описан сценарий досрочного ухода Байдена с поста президента США

Политолог Вадим Козюлин описал сценарий досрочного ухода Байдена с поста президента США

Поражение Демократической партии США на выборах в Конгресс может обернуться досрочным уходом Джо Байдена с поста президента США. Такой сценарий в беседе с «Лентой.ру» описал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

«Поскольку Байдену много лет и его здоровье не идеально, его могут попытаться заменить другой фигурой. Это не сложно, по конституции его может заменить вице-президент», — пояснил он. При этом политолог не исключил, что Байдена сменит не Харрис, а ее саму сменят другим политиком-демократом, который покажется партийному руководству более привлекательным для избирателей.

Козюлин напомнил, что такое случалось и в прошлом: в 1973 году Джеральд Форд был назначен Конгрессом США как вице-президент на замену ушедшего в отставку Спиро Агню, а уже в 1974 году он стал президентом США после отставки Ричарда Никсона из-за Уотергейта. Таким образом, Форд занял самый высокий пост в стране, даже не будучи избранным народом. «Такой сценарий может повториться и в будущем», — отметил он.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума. Отмечалось, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

https://lenta.ru/news/2022/03/22/rating/